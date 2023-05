Baume & Mercier ti fa vedere la luna | l’orologio sportivo fuori dal comune

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 13 maggio 2023) Il nuovoRiviera è un fantastico cronografocon movimento Baumatic di manifattura elevetica che batte a 28.800 bph e offre una riserva di carica di 120 ore. Le sue prestazioni molto al di sopra degli standard del settore garantiscono dunque cinque giorni in standby con vento pieno. E non c’è da stupirsi: Riviera è una sigla storica per gli appassionati di orologerie. Da più di cinquant’anni questo nome è una garanzia che rimanda a classicità e accenti casual-sportivi., un’azienda svizzera fondata a Ginevra nel 1830, specializzata in orologi di lusso (Fonte:) – ilovetrading.itMa il latodi questo cronografo sembra aver trovato ...