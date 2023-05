Basket | playoff Serie A2 2022 2023 | vincono Cantù | Cremona | Pistoia e Rimini

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella serata di sabato 13 maggio, si sono disputati alcuni degli incontri validi come gara-1 degli ottavi di finale deldiA2., grande favorita per andarsi a prendere la promozione inA1, non ha affatto deluso le aspettative e ha travolto il Nardò per 101-78, facendo decidere il match a un primo (32-19) e ad un ultimo quarto (27-21) giocati in maniera praticamente perfetta: Hunt (20 punti) e Logan (18 punti) gli uomini che hanno trascinato i lombardi verso il trionfo. Vince anche, trionfante per 83-67 su Agrigento: è stata una buona partita per entrambi i quintetti, eccezion fatta per il drastico calo dei siciali nella terza frazione di gara, terminata per 7-20 in loro sfavore. Si segnala, nel match tra due squadre molto vicine geograficamente, la vittoria di ...

Il video con gli highlights di Olimpia Milano - Pesaro , sfida valida come gara - 1 deidella Serie A1 2022/2023 di. Finisce 94 - 68 per la squadra di Messina una sfida a senso unico. Al Mediolanum Forum, i meneghini passeggiano e s'impongono comodamente davanti al ...

Basket in TV, tre partite di Gara 1 playoff saranno in chiaro su Nove Pianetabasket.com

Quinta partecipazione ai playoff scudetto per la New Basket Brindisi nella propria storia in Lega A e debutto alla Virtus Arena in gara uno in un sabato sera a tinte esclusivamente bianconere.Buona la prima per la Reyer Venezia che all'esordio ai playoff supera di misura il Banco di Sardegna Sassari al Taliercio. In conferenza stampa a commentare il ...