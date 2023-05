Basket | playoff Serie A1 2022 2023 | l’Olimpia Milano parte bene | travolto Pesaro

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella sfida valida come gara-1 dei quarti di finale deidellaA1diha asfaltatocon il punteggio di 94-68. Match senza storia e dominato dall’inizio alla fine dai meneghini, che prendono in mano fin da subito le redini del gioco e trovano la via del canestro con una facilità disarmante. Gli uomini di coach Repesa, capaci di riagguantare iproprio nel finale, fanno il possibile ma lasciano il Mediolanum Forum a mani vuote. Comincia invece nel migliore dei modi la rincorsa verso il titolo dei meneghini, a caccia della terza stella dopo la delusione europea del mancato accesso aidi Eurolega. Il miglior realizzatore della serata è Billy Baron 19 ...