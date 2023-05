Basket | playoff Serie A1 2022 2023 | l’Olimpia Milano parte bene | ok Venezia

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella sfida valida come gara-1 dei quarti di finale deidellaA1diha asfaltato Pesaro con il punteggio di 94-68. Match senza storia e dominato dall’inizio alla fine dai meneghini, che prendono in mano fin da subito le redini del gioco e trovano la via del canestro con una facilità disarmante. Gli uomini di coach Repesa, capaci di riagguantare iproprio nel finale, fanno il possibile ma lasciano il Mediolanum Forum a mani vuote. Comincia invece nel migliore dei modi la rincorsa verso il titolo dei meneghini, a caccia della terza stella dopo la delusione europea del mancato accesso aidi Eurolega. Il miglior realizzatore della serata è Billy Baron 19 punti. RISULTATI e ...

... dal 28 - 14 del 9' e dal 51 - 31' del 19', la goleada dell'EA7 esonda fino al definitivo 94 - 68 (+36, record per una vittoria casalinga dell'Olimpia nella storia dei). Non appena Shields, ...... molto in difficoltà, inoltre la solita difesa daoscura il canestro all'attacco pesarese. ... Baron 19, Datome 17, Shields 12 Pesaro: Kravic 13, Totè 11, Cheatham 1o Leggi i commenti...2022 - 2023 Serie A Tabellino partita Olimpia Milano - Pesaro Squadra in casa Olimpia Milano ...avversaria Pesaro L'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano controlla Gara 1 dei quarti di finale...

Basket Play-off Serie D. Civatese salva, Pescate quasi Lecco Notizie

La Bertram Yachts Tortona e la Dolomiti Energia Trentino si affrontano nella serie di quarti di finale playoff che vede affrontarsi la testa di serie numero 3 e numero 6. I piemontesi sono ...La sfida che chiude di fatto la prima giornata di playoff di LBA vede affrontarsi i padroni di casa della Virtus Segafredo Bologna e gli ospiti della Happy Casa Brindisi, ...