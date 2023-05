Basket | Lauro | “Speriamo di poter brindare al traguardo promozione”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In occasione della partita dicontro la Pbm Marigliano, in programma domani alle ore 18 al PalaTedeschi, la società Miwa Energia Cestistica ha deciso di rendere gratuito l’ingresso all’impianto. Un’ottima idea che diventa una ragione in più, per sostenere la squadra sannita in un match che è un autentico spareggio-. Sento, pertanto, di sposare e rilanciare l’invito del sindaco Clemente Mastella che ha sollecitato tutti gli appassionati die, in generale, tutti gli sportivi sanniti a far sentire il calore e la partecipazione del pubblico di casa per una sfida così importante e prestigiosa”. Così in una nota Vincenzo, consigliere con delega allo Sport per l’amministrazione comunale di Benevento. “Per quest’importante appuntamento, il mio ringraziamento al ...