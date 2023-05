Basket | Lakers battono Warriors in 6 gare | campioni Nba in carica fuori dai playoff

(Di sabato 13 maggio 2023) Los Angeles, 13 mag. -(Adnkronos) - I Los Angeles122-101 in gara-6 iindei Golden Stateeliminandoli per 4-2 nella serie di semifinale della Wastern Conference deiNba. Ipartono forte salendo subito sul 27-10 nel primo quarto, ma Golden State ritorna a contatto sul -5 già al primo riposo lungo. I padroni di casa però mantengono il controllo delle operazioni per il resto della partita, toccando il massimo vantaggio sul +19 nel terzo quarto e scollinando oltre le 20 lunghezze nel quarto periodo, senza mai dare una vera chance aiin, che abbandonano così la loro difesa del titolo e dicono forse addio alla loro dinastia. LeBron James spende il primo 'gettone da 30' ...

