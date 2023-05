Basket | al via i play off per la B nazionale | la Juvecaserta affronta il Teramo

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon Lions Bisceglie–Virtus Arechi Salerno prendono il via stasera ioff per l’ammissione alla serie Bdella prossima stagione sportiva. Per la Ble Decò il debutto è previsto per domani alle 18.00 quando i bianconeri dellaaffronteranno al palaPiccolo il quintetto dela spicchi 2k20 alla ricerca del primo mattoncino sui tre necessari per garantirsi la presenza nel campionatodella prossima stagione. Nella stagione regolare le precedenti sfide tra le due squadre si sono risolte con altrettanti successi dei bianconeri, anche se entrambe con scarti risicati, ma domani comincia una nuova storia. “La serie concon in palio la promozione al nuovo campionato di B– sottolinea coach Luise – ...

Playoff al, il campionato italiano dientra nel vivo. E neanche a dirlo: tutti i fari sono puntati su Milano e Bologna, a caccia della 'bella' dopo un successo per parte nelle ultime due ...Il giorno della gara, il punto di ritrovo è presso Serravalle Designer Outlet indella Moda 1, ...cinque centri McArthurGlen si attiveranno sessioni di sport e divertimento per tutti (dal, ...I playoff della Serie A1 2022/2023 distanno finalmente per prendere il; ecco quindi i risultati di tutte le partite, dai quarti alla serie finale. Sono otto le squadre impegnate nella corsa all'ambito titolo nazionale: Olimpia ...

Basket, serie A. Play off al via, Milano e Bologna favorite per lo scudetto ilmessaggero.it

Con Lions Bisceglie – Virtus Arechi Salerno prendono il via stasera i playoff per l’ammissione alla serie B nazionale della prossima stagione sportiva. Per la Ble Decò il debutto è previsto per domani ...Comincia la corsa per lo scudetto del basket. Le magnifiche otto in campo da questa sera per conquistare il tricolore. Si gioca al meglio delle tre partite su cinque, gara 1 e gara 2 in ...