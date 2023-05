Bandiere Blu | confermate in Abruzzo le 14 del 2022

(Di sabato 13 maggio 2023) Pescara - Restano invariate, rispetto al, le 14Blu assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località balneari e lacustri abruzzesi. Si tratta di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, nel Teramano; Pescara; Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo, nel Chietino; dei laghi di Villalago e Scanno, nell'Aquilano. A queste si aggiunge la Bandiera Blu per gli approdi, assegnata al porto turistico 'Marina di Pescara'. A livello nazionale sono 226 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu nel 2023 per la qualità del loro ambiente, 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno: 17 i nuovi ingressi, uno il Comune non confermato. Le 226 località italiane comprendono 458 spiagge, l'11% delle spiagge premiate a ...

Un ritorno che certifica anche la buona qualità del mare che bagna la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, confermata dalleattribuite dalla Fee a Massa Lubrense, Positano, ...Non scorderò mai il vostro aiuto e tutte quellegialle eche ho visto per Roma". E si dichiara felice anche per il risultato degli incontri. "Abbiamo discusso di diverse importati ...Iniziative pensate all'insegna di un gemellaggio con Kiev, dallee gialle disseminate in tutta la città, ai biglietti speciali per i rifugiati fino alle ricette ucraine nei ristoranti. ...

Calabria, Catanzaro e Rocca Imperiale le nuove bandiere blu tra le 19 della regione Il Sole 24 ORE

Località lacustri italiane premiate dalla FEE con la Bandiera Blu 2023. Quali sono i laghi più belli d'ItaliaZelensky ringrazia. «Giorgia, faremo ogni cosa richiesta per entrare nella Ue. Non scorderò mai il vostro aiuto e tutte quelle bandiere gialle e blu che ho visto per Roma». E si dichiara felice anche ...