Bandiere Blu 2023 | ecco le spiagge italiane da Oscar

(Di sabato 13 maggio 2023) Liguria e Puglia guidano la classifica delleBlu, che sventolano sulle 458di 226 comuni e 84 porti turistici. A fare l’asso pigliatutto, la regione Liguria che ne conta ben 34, grazie a due new entry: Sori e Laigueglia, un gradito ritorno dopo 21 anni di assenza dalla classifica. Ma sono 17, in tutto, le località che sono prepotentemente entrate nelle rosa dei riconoscimenti del programma varato dalla ong olandese FEE (Foundation for Environmental Education, ndr) per questo. 17 new entry nel programmaBluLa Puglia segue decisamente staccata, con 22 località insignite del prestigioso riconoscimento, 4 in più rispetto allo scorso anno. Gallipoli, le Isole Tremiti, Leporano e Vieste segnano in loro ingresso ...

in Veneto Sono 9 le località turistiche del Veneto premiate (tutte riconfermate) per le acque eccellenti, il turismo inclusivo e sostenibile. La costa veneziana ne ha 7 Venezia, San ...Adesso il Municipio punta sulla condivisione: oltre ai residenti, al tavolo saranno invitati anche Autorità di bacino del tevere, Regione e prefettura Leggi anche, da Trevignano a Gaeta: ...Come leattribuite alle spiagge più belle d'Italia, ma per le escort e la qualità degli incontri. Ecco, quindi, i Comuni migliori che non ti aspetti: Desenzano del Garda, Civitanova ...

Bandiere Blu in Liguria, senza depuratore anche i borghi gioiello restano esclusi Il Secolo XIX

Grande soddisfazione della Rieco Sud per l’assegnazione della Bandiera Blu alla città di Termoli. Questo importante sigillo di qualità internazionale ...Liguria. “Un risultato importante per il turismo della provincia di Savona che contribuisce a confermare la Liguria in cima al podio delle Bandiere Blu italiane e, con l’ingresso della bella ...