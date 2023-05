Banca Centro Emilia | un trend positivo che si conferma

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 13 maggio 2023) Unche si: dopo gli ottimi risultati del 2021,ha presentato oggi agli oltre mille soci raccolti nelle due sedi di Scandiano (RE) e Casumaro (FE), per la prima volta in presenza dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, un bilancio 2022 pienamente. Utile a 8,69 milioni (+85,7%), un Tier One che procede nella sua corsa verso l’alto, passando dal 17,63% al 18,16%, e gli impieghi a favore di aziende e famiglie del territorio che crescono del 3,69% sul 2021. “L’assemblea di oggi rappresenta, finalmente, un ritorno alla vera essenza del credito cooperativo, fondata sul confronto con i soci, nel segno di una reale democrazia economica – commenta il presidente Giuseppe Accorsi –. Il bilancio che abbiamo presentato ...