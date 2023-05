Balata premia il Frosinone

Leggi su seriea24

(Di sabato 13 maggio 2023)– Genoa 3-2Successo in rimonta per ilche batte il Genoa allo Stirpe e conquista così con un turno d’anticipo la certezza di chiudere il torneo al primo posto. Prima frazione di gioco combattuta nonostante il clima di festa. I padroni di casa partono forte, ma sono i rossoblù a trovare il vantaggio al 14? grazie ad una straordinaria prodezza balistica di Badelj che da oltre 25 metri fulmina Turati con una perfetta conclusione al volo di sinistro che si insacca all’incrocio. Ilprova e reagire e al 26? trova la superiorità numerica a causa di un intervento scomposto di Bani ai danni di Borrelli che porta al rosso per il difensore dopo il richiamo del Var. Sulla punizione susseguente è Mazzitelli a realizzare il pari con un perfetto destro a giro. I canarini spingono forte e Borrelli e Gelli sfiorano il ...