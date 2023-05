Bakhmut | la strategia ucraina è «massimizzare le perdite russe» Ecco perché la riconquista non farà finire la guerra

Leggi anche, Russia arretra: fuga o, scontro Prigozhin - Mosca, Prigozhin: "Soldati Russia in fuga, Ucraina avanza" Ucraina, Zelensky: "Russi sanno di aver perso" Il ......i fianchi mentre Wagner avanzava sotto i colpi degli ucraini per conquistare il centro di, ... Deve temere una controffensiva che faticherebbe a contenere, anche perché laattuale di ...Il tutto è accompagnato da una serie di azioni mirate, come il contrattacco ache ha reso ... Unaormai però padroneggiata bene anche dai russi, che per altro secondo molti analisti ...

Bakhmut, Russia arretra: fuga o strategia, scontro Prigozhin-Mosca Adnkronos

E' quasi un anno che l'Ucraina riesce a resistere all'attacco frontale della Russia contro Bakhmut, ma la resistenza ha avuto anche un costo, sia in termini di vite umane che ...L'ultimo rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha diffuso su Facebook il dato sulle vittime militari russe del conflitto.