(Di sabato 13 maggio 2023) La signora Teresa, 70enne di Aversa (Caserta), stava rassettando alcunee foto di famiglia. Mentre era immersa nella nostalgia le sono capitati fra le mani duefruttiferi risalenti al 1942, ciascuno del valore di 1.000 lire. La signora li ha fatti stimare da un consulente e per poco non è saltata sulla sedia: quei due pezzetti di carta valevano la bellezza di 85.350 euro grazie a interessi legali, rivalutazione e capitalizzazione. Ricchi con gli interessi suifruttiferiNotizia fotocopia in arrivo da San Zeno (Verona), dove una pensionata di 72 anni, sempre frugando frae foto, ha trovato ben quattrofruttiferi. Dopo averli fatti stimare la donna ha scoperto che ciascuno di ...

... qualora dovessi fare la campagna abbonamenti Tutti dicono che sono un Presidente deitempi,... Quanto risaltovisto sui giornali Quanti spettatori Sono emozionato, i calendari del ...Seda poco abbandonato iOS ma vi manca il suo fascino e non vi è bastato scoprire qualche ... Dovete sapere, infatti, che è tecnicamente possibile riutilizzare i vostriaccessori MagSafe ...Figurati, se poi lui è bello e dannato, il ragazzo cattivo, (per assonanza, se non l'già ... il Corman Mc Carthy autore di capolavori come La strada e Non è un paese per. McCarthy, che è ...

Avete vecchi buoni postali Rischiate di non incassarli più QuiFinanza

Blog Calciomercato.com: Il Cinodromo di Roma, vecchio impianto adibito alla corsa dei levrieri, si trovava nei pressi di ponte Marconi e rimase in attività dal 1958 fino al ...Sguardo fiero e profondo, ma allo stesso tempo dolce. Un leone diventato una leggenda, ucciso a 19 anni da pastori locali per difendere le loro mandrie. La morte di Lonkiito, il leone più anziano e ic ...