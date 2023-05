Automotive - Schegge di Motor Valley Fest

Leggi su quattroruote

(Di sabato 13 maggio 2023) Più che dare un resoconto dei talk show che si sono avvicendati nei giorni dell'evento emiliano, ci sembra più rapido e stimolante riportare qualche spunto di discussione su alcuni temi rilevanti, così come sono emersi dalle parole di alcuni ospiti. Tra gli altri Flavio Manzoni (design Ferrari) e Mate Rimac (Bugatti-Rimac) Il suono del silenzio. Il rumore dei nostrii a combustione, del V8 e ora del V6 Nettuno, è un gran bel suono e fa parte del Dna e del fascino del marchio del Tridente, ma la Maserati non è soltanto questo. sinonimo di granturismo eleganti, di sculture in movimento. E il silenzio, in questo contesto concettuale, può essere estremamente suggestivo, specie se stai viaggiando in mezzo alla natura o nel centro delle nostre belle città d'arte. La prima volta che mi sono reso conto della forza emozionale del silenzio è stato in occasione di un ...