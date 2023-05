ATP Roma | dove vedere Musetti-Arnaldi in TV e in streaming

(Di sabato 13 maggio 2023) Oggi, sabato 13 maggio, Lorenzofa il suo esordio nell’edizione 2023 dell’ATPcontro Matteo. Derby tutto azzurro nella capitale quindi, dopo il bel successo ottenuto al primo turno da Matteo contro l’argentino Diego Schwartzmann, ormai lontano parente dal giocatore che nel picco della sua carriera era riuscito a mantenersi stabilmente nella top 10. Sulla carta un incontro semplice per, ma il tennis ci ha abituati a sorprese clamorose anche quando i pronostici sembravano chiusi (l’ultimo Masters 1000 di Madrid ne è una riprova, nonostante il vincitore sia stato Carlos Alcaraz, al momento il giocatore più forte del circuito). Di seguito le informazioni suil matchin televisione e in ...

20:05, avanza anche Garin: eliminato Paul in rimonta Cristian Garin accede al terzo turno del Masters 1000 di: il cileno, classe 1996 e numero 79 del ranking, supera in tre set e ...Agli Internazionali Bnl di, sono in corso le partite del secondo turno. Il torneo diè un Masters1000 sulla terra rossa che si gioca dal 10 al 21 maggio 2023 sui campi del Foro Italico. In campo tutti i migliori tennisti del mondo. Djokovic , Alcaraz , Medvedev e Ruud sono le ...61Tomas Matin Etcheverry che, quando lo scambio si allungava, vedeva ridursi drasticamente le speranze di accaparrarsi il punto. Bravo in ogni caso l'argentino a entrare in campo deciso tanto da ...

ATP Roma: va a Dimitrov l’atteso match con Wawrinka, bulgaro al terzo turno, crisi Auger-Aliassime Ubitennis

Il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma si completerà oggi, sabato 13 maggio, ed il programma sul Centrale vedrà impegnato nel terzo match dalle ore 11.00 Lorenzo Sonego ed il nipponico Y ...Giornata lunghissima ed esaltante agli Internazionali d'Italia. Si gioca per i secondi turni tanto a livello ATP quanto a livello WTA: Roma offre il suo solito spettacolo, in quelle che sono le due vi ...