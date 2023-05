Atletica | Tortu fa 20”30 nei 200 metri di Nairobi | “11 centesimi meno del 2022 | era l’obiettivo”

(Di sabato 13 maggio 2023) Quarto posto nella prima gara dell’anno sui 200per il campione olimpico Filippo. Lo sprinter azzurro corre in 20.30 anella tappa Gold del Continental Tour, con un vento alle spalle di +0.9. A vincere la gara con 20.12 è il canadese oro mondiale della staffetta Aaron Brown, al terzo duecento in due settimane dopo il 20.00 di Gaborone e il 20.20 di Doha. Secondo lo statunitense Kyree King (20.18), terzo il liberiano Joseph Fahnbulleh (20.19),invece si lascia alle spalle il francese Mouhamadou Fall (20.49), l’israeliano campione del mondo U20 Blessing Afrifah (20.76) e il botswano Isaac Makwala (20.80). Una partenza falsa, nessuna squalifica, e si torna sui blocchi per i 200 del Kip Keino Classic. L’Azzurro, in sesta corsia, con Brown che gli scappa subito via all’interno, e King che prende un ...

