Atalanta | Zappacosta | 'Europa? Cosa cambia e cosa no'

(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti (25' st Demiral), Scalvini; Soppy (3' st Okoli), De Roon, Ederson,; Koopmeiners, Pasalic (1' st Hojlund); Zapata (20' st Muriel).(1 ...All.: Paulo Sousa(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti (25' st Demiral), Scalvini; Soppy (3' st Okoli), De Roon, Ederson,; Koopmeiners, Pasalic (1' st Hojlund); Zapata (...... Vilhena, Bradaric; Botheim, Dia; Piatek(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson,; Koopmeiners, Pasalic; Zapata Salernitana -, le ...

Zappacosta (Atalanta): "Campo pesante ci ha condizionati, ma non sia alibi. Ora rialzarci subito" Salernonotizie.it

Le parole dell’esterno di Sora nel dopo gara Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Dazn nell’immediato post partita: “Non deve assolutamente essere un alibi quello del campo pesante, analizzere ...Vittoria di carattere per la Salernitana che piega l'Atalanta di Gasperini grazie al calciatore più rappresentativo, Antonio Candreva, che in dieci minuti mette la firma non solo ...