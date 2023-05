Atalanta | Zappacosta | “Abbassiamo la testa e lavoriamo Infortuni? Non devono essere un alibi”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) Davide, difensore dell’ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta di misura contro la Salernitana. “Dobbiamo solo abbassare lae lavorare. Fino ad oggi abbiamo lottato cercando di portare a casa il miglior risultato possibile. Dispiace perché la partita è stata decisa da un gran gol di Candreva”. Il giocatore ha poi continuato: “A livello di punti è una sconfitta che cambia qualcosa, ma a livello di motivazione penso di no. È un periodo difficile anche per quanto riguarda gli, ma non solo nella nostra squadra e nonun. Dobbiamo pensare domenica per domenica, la prossima partita col Verona sarà difficile”. SportFace.