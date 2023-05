(Di sabato 13 maggio 2023) Non finiscono i guai per l': oltre alla sconfitta al 93' subita contro la Salernitana, nella gara all'Archi perde...

Atalanta, è allarme rosso: altri tre infortuni | Serie A

Non finiscono i guai per l'Atalanta: oltre alla sconfitta al 93' subita contro la Salernitana, nella gara all'Archi perde altri tre uomini in una panchina ormai finita. Risentimento muscolare al fless ...L'Atalanta perde all'Arechi contro la Salernitana e vede allontanarsi la zona Champions League. Tanta delusione per Gasperini che nel post partita di DAZN ha parlato così: "Non abbiamo motivazioni ...