Aston Villa-Tottenham sabato 13 maggio 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Chi ha bisogno di ritrovare il gol è Riyad Mahrez: l'ultimo centro risale a tre mesi fa contro l'. Per lui la soglia fissata dagli scommettitori raggiunge il 3.05 su Snai (3.00 su Sisal). ...- Atromitos 19:00 Ionikos - Lamia 19:00 Levadiakos - Giannina 19:00 INGHILTERRA CHAMPIONSHIP - PLAY OFF Sunderland - Luton 18:30 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE Leeds - Newcastle 0 - 0 (*)- ...Le formazioni ufficiali die Tottenham, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Premier League 2022/2023. Sfida importante in chiave europea, con gli ospiti attualmente sesti e i padroni di casa ottavi. Il ...

Aston Villa, trattative avviate con il Barça per Ferran Torres: può arrivare prima del 30 giugno TUTTO mercato WEB

Aston Villa - Tottenham: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentaseiesima giornata di Premier League 2022/23 in programma alle 16.00.