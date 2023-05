Asti | Gdf | frode fiscale sui bonus edilizi | sequestrati 700 mln di euro**

(Di sabato 13 maggio 2023) Asti, 13 mag. – (Adnkronos) – Un nuovo maxi-sequestro preventivo per oltre 700 milioni di euro è stato disposto dal Gip di Asti al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria economico finanziaria, scaturiti nell’ambito dell’operazione ‘Capisci ammè’, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese. L’operazione il 22 marzo scorso aveva già portato i militari del Comando Provinciale di Asti in collaborazione con altri Reparti del Corpo in 18 province, con l’impiego di 150 finanzieri, ad operare, tra l’altro, il sequestro di cassetti fiscali contenenti crediti d’imposta per la cifra astronomica di oltre 1,5 miliardi di euro nonché l’arresto di 10 persone, a vario titolo ritenute coinvolte nella vasta truffa, militari del Nucleo di Polizia economico ‘ finanziaria hanno dato da ultimo esecuzione ad un nuovo decreto di sequestro preventivo per 704.696.217 di euro, ...

