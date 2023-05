Assemblea Territoriale | “Si aprano le ‘porte’ delle strutture sanitarie a parenti degli utenti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Nicola Boccalone, responsabile dell’di Benevento. Il 02 maggio scorso la Direzione Generale della Sanità campana, a seguito della Circolare Ministeriale del 28 aprile u.s., ha inviato una propria nota a tutte le Aziendedel sistema regionale in relazione all’accesso alle, socioe socio assistenziali. In particolare, per leospedaliere ha chiarito che sussiste l’obbligo di indossare “la mascherina” per lavoratori,e visitatori all’interno dei reparti. Tanto è previsto anche per lesocio, socio assistenziali, lungodegenze, riabilitative e ...