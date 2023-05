"Aspettative superate". Fitch gela i gufi rossi anti Meloni

(Di sabato 13 maggio 2023) L'agenzia rivede al rialzo le stime per il 2023: la crescita dell'economia italiana "ha superato le". Premiati gli obiettivi fiscali "credibili" e la stabilità del governo

Fitch: "Le aspettative sono state superate" L'agenzia in una nota ha scritto nero su bianco che la crescita dell'economia italiana "ha superato le nostre aspettative" nel primo trimestre del 2023, ...Il rating "è supportato da un'economia diversificata e ad alto valore aggiunto, dall'appartenenza alla zona euro, da istituzioni solide e da un Pil pro capite che è più del doppio dei Paesi simili all ...