ASL1 Abruzzo | gli interventi di Frattasi cybersicurezza e del presidente Marsilio Gli hacker continuano a pubblicare dati

(Di sabato 13 maggio 2023) Il direttore generale dell’agenzia per lascende in campo e ammette che quello che è successo inè tra i più rilevanti atti di pirateria informatica degli ultimi mesi, chiedendo alle PA di rafforzare le misure di protezione....

I pirati informatici hanno anche parlato alla popolazione: 'Cari residenti dell'! In un momento in cui la gestione dimantiene il silenzio negligente, facciamo appello a voi. Studiate ...Quindi i pirati informatici si sono rivolti direttamente alla popolazione: 'Cari residenti dell'! In un momento in cui la gestione dimantiene il silenzio negligente, facciamo appello a ...... finalmente apprendiamo ufficialmente che un riscatto è stato chiesto e che la Regione, ...le dichiarazioni del presidente che leggiamo oggi sulla stampa stridono con quanto asserito dalla, ...

Incidente informatico alla ASL1 Abruzzo. La situazione è grave, ma ... Red Hot Cyber

Da più di una settimana ormai i cybercriminali tengono sotto scacco la Asl 1 dopo l’attacco hacker sferrato al sistema informatico che ha paralizzato in pratica tutta l’attività ospedaliera. E per di ...Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo: – In merito all’attacco hacker nella Asl 1, dalle poche dichiarazioni del Presidente Marsilio, ch ...