Ascolti tv ieri | calano I Migliori Anni | boom Giro d' Italia e chiude UeD

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 13 maggio 2023) Come riferiscono glitv di, venerdì 12 maggio 2023, su Rai1 Ihanno registrato 3.047.000 spettatori, share del 19.1%. Ennesimo calo per Carlo Conti dopo la puntata di debutto della nona edizione a 3.465.000 spettatori, 22.1% share, e sette giorni fa a 3.252.000 spettatori, 20.4%. Le prime due puntate hanno ottenuto una media del 21.2% di share, 3.358.000 telespettatori. Risale Il Patriarca su Canale 5 ottenendo per la penultima puntata 2.607.000 telespettatori con il 15.6% share. Di seguito glitv disera degli altri canali:1 film Transporter Extreme 1.192.000, 6.3% Rete 4 Quarto Grado 1.082.000, 7.5% Nove Fratelli di Crozza 1.027.000, 5.4% Rai2 The Good Doctor 843.000, 4.2%, e 913.000, 5% Rai3 Esterno Notte ...