Ascolti tv | ‘I migliori anni’ vince la serata

...se ne devono andare dal Paese perché trovano in giro per l'Europa e nel mondo condizioni... 'Cambi le cose sbagliate che ci sono e discuta con il sindacato,quello che giovani e donne ...Non solo IAnni e Il Patriarca: ecco glidegli altri programmi di ieri Scopriamo ora, invece, come sono andati ini programmi che nella serata di venerdì 12 maggio 2023 hanno ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 12 maggio. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, IAnni : 3.047.000 ...

Ascolti tv venerdì 12 maggio 2023: I migliori anni (19.1%), Il Patriarca (15.6%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

I migliori anni, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, ha vinto il prime time di ieri, venerdì 12 maggio, grazie a 3.047.000 telespettatori e il 19,1% di share. Al secondo posto la serie Il Patr ...I dati Auditel relativi alla serata di venerdì 12 maggio. Chi ha vinto la sfida degli ascolti tra programmi di intrattenimento, film e fiction tv ...