Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 12 maggio 2023

(Di sabato 13 maggio 2023)tv: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show I Migliori Anni ha totalizzato 3047 spettatori (19,10% di share); su Canale5 la fiction Il Patriarca ha avuto 2607 spettatori (share 15,63%). Il film Transporter: Extreme su Italia1 ha ottenuto 1192 spettatori (6,39%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha intrattenuto 843 spettatori (4,28%) nel primo episodio e 913 (5,07%) nel secondo; la miniserie Esterno Notte su Rai3 ha conquistato 737 spettatori (3,77%) nel primo episodio e 632 (3,67%) nel secondo. Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1082 spettatori (7,50%) ...

I dati Auditel di venerdì 12 maggio 2023: Carlo Conti con "I migliori anni" vince la sfida con "Il Patriarca" di Claudio Amendola