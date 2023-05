ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2023 | I MIGLIORI ANNI | IL PATRIARCA | QUARTO GRADO | FRATELLI DI CROZZA | IL GIRO ALL’ARRIVO | CHIUDE UOMINI E DONNE

(Di sabato 13 maggio 2023)TV 12· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Alessia Marcuzzi ha confermato la seconda edizione di “Boomerissima” a settembre sempre su Rai2 Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xSei Sorelle – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xI– xTv7 + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – x– x + xAmici + Isola – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + ...

...di quanto avrei potuto farlo io l'ha fatto Stefano Pistolini sul "Foglio" di sabato 14, ... E dunque, dopo almeno diecidell'album (diecidel primo Cd dell'album; per il secondo ...In Italia arriverà questo lunedì 15all'Auditorium San Fedele di Milano all'interno della ... Ascoltare è un processo attivo, ogni volta chequalcosa " anche di pre - registrato " è ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 lo show di Carlo Conti ' I Migliori Anni' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il telefilm ' The Good Doctor 6 Episodio 7 piace a .000 spettatori con il % di share.

Ascolti tv e dati Auditel giovedì 11 maggio: Juventus-Siviglia su Rai 1 batte Quasi amici e l'Eurovision 2023 Virgilio Notizie

Zona Bianca chiude domenica 14 maggio. Si fermano Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi, avanti Nicola Porro e Paolo Del Debbio ...Ascolti tv 12 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...