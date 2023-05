ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2023 | I MIGLIORI ANNI 19 | 1% | IL PATRIARCA 15 | 6% | QUARTO GRADO 7 | 5% | FRATELLI DI CROZZA SALUTA AL 5 | 5% | BOOM IL GIRO ALL’ARRIVO 22 | 6% | CHIUDE UOMINI E DONNE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 13 maggio 2023)TV 12· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Alessia Marcuzzi ha confermato la seconda edizione di “erissima” a settembre sempre su Rai2 Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – 446 8.50UnoMattina – 714 16.50Storie Italiane – 722 17.10Storie Italiane – 729 14.00È Sempre Mezzogiorno! – 1613 16.00Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1813 14.80Oggi è un Altro Giorno – 1685 15.50Sei Sorelle – xPres. Vita in Diretta – 1408 15.30Vita in Diretta – 1951 20.10L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 4054 22.25 + 4647 23.91I– 3047 19.10Tv7 + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 907 20.60Mattino 5 News – 823 19.50Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra ...