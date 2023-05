Ascolti TV 12 maggio 2023 | auditel ieri sera | Il Patriarca | I Migliori Anni | Esterno Notte

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 13 maggio 2023)TV 12Tv 12Si rinnova la partitadel venerdìtra la fiction di Claudio Amendola e lo show di Carlo Conti. Su Rai 1 prosegue l’ottimo successo de Icon oltre il 20% di share ottenuto nei primi due appuntamenti. Risponde “Il” su Canale 5 con circa il 14-15% di share. Su Rai 2 proseguono gli episodi in prima tv di The Good Doctor.è tornato in replica su Rai 3. Sui canali alternativi prosegue la staffetta Crozza su NOVE e Propaganda Live su La7. A seguire, glitv del 12, i dati...