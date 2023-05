Insomma, l'esito della sfida dell'Emirates Stadium è tutt'altro che scontato: ecco quote e pronostico di. IL PRONOSTICO diCome detto l'ha l'obbligo di ...Oltre al punto di vantaggio sull'inseguitrice, la squadra di Guardiola ha anche una partita ... reduce da un clamoroso 5 - 1 rifilato aldi De Zerbi. Ecco analisi, quote e pronostico ...Il centrocampista del, Moises Caicedo, resta uno dei nomi più caldi del mercato britannicoAtteso domani dalla delicata sfida in casa dell', ilaffronterà i 'Gunners' con un 'nemico' in meno e con un'arma in più: Moises Caicedo. Lo scorso gennaio, il centrocampista dell'Ecuador chiese ufficialmente la cessione e la ...

Arsenal-Brighton pronostico, Gunners favoriti in un match da Goal La Gazzetta dello Sport

Nonostante le turbolenze invernali, il mediano 21enne è rimasto uno dei punti fermi di Roberto De Zerbi, ringraziato pubblicamente dal suo agente ai microfoni di Calciomercato.it. Lo scorso marzo, ...Arsenal - Brighton: orario della partita, le probabili formazioni e dove vederla in diretta TV ed in streaming ...