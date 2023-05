Arsenal-Brighton domenica 14 maggio 2023 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 13 maggio 2023)scenderanno in campo quando l’esito di Everton-Man City sarà già noto ma in ogni caso per la squadra di Arteta questa è una partita da provare a vincere ad ogni costo. Anche gli uomini di De Zerbi saranno desiderosi di riscattare la pesante sconfitta casalinga contro l’Everton che comunque lo ha lasciati InfoBetting: Scommesse Sportive e