Aranova in festa per la Madonna di Fatima | mons Ruzza | “Lavoriamo per la pace”

(Di sabato 13 maggio 2023) Fiumicino – “Lavorate per ottenere lain questo periodo di guerre guardando all’esempio di Maria”. Così il vescovo Gianriconell’omelia della Messa alla vigilia delladi Nostra Signora di, presieduta questa sera nella parrocchia di cui è titolare la vergine a Fiumicino. Con il pastore ha concelebrato il parroco don Michele Joser che ha accolto il presule con tutta la comunità die con i bambini del catechismo. “Il rapporto tra Maria e il Signore è totale, pieno, materno, servizievole e amante verso i fratelli» ha spiegato il vescovo indicando nella vergine di Nazareth la garanzia della nostra relazione con Gesù in particolare nel sostengo degli ultimi. “Tramite la sua anima, Maria magnifica il Signore, ovvero amandolo nella sua interezza come centro della propria ...

Calcio 2022 - 2023 Promozione Lazio Girone A Tabellino partita- Fregene Maccarese Squadra in casaSquadra avversaria Fregene Maccarese NienteEccellenza per l'nella ventottesima giornata che fa il suo battendo il Fregene Maccarese, ma con la Romulea che non molla il campionato. Rossoblù primi con 4 punti di vantaggio sui ...Calcio 2022 - 2023 Promozione Lazio Girone A Tabellino partita- Fregene Maccarese Squadra in casaSquadra avversaria Fregene Maccarese NienteEccellenza per l'nella ventottesima giornata che fa il suo battendo il Fregene Maccarese, ma con la Romulea che non molla il campionato. Rossoblù primi con 4 punti di vantaggio sui ...

Aranova in festa per la Madonna di Fatima, mons. Ruzza ... Il Faro online

Dopo una sola stagione in Promozione la compagine del Le Muracciole ritrova il massimo campionato regionale superando di misura il Santa Marinella ...