Apre ITS Arcademy e il contest moda artwork per talenti esordienti

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo aver per anni coltivato e promosso iprovenienti dalle scuole internazionali die arte, il gruppo ITS-International Talent Support guidato da Barbara Franchin raccoglie il patrimonio di oltre 15.000 fra abiti, accessori, gioielli, oggetti, opere fotografiche e progetti creativi, all’interno del primo museo al mondo dedicato allae alla creatività contemporanea degli. Barbara Franchin di ITS-International Talent Support Il progetto ospita anche mostre tematiche, eventi e attività di formazione, oltre ai famosi ITSaperti ai designer emergenti e agli studenti di corsi di, accessori e gioielli, in tutto il mondo. Il prossimo in calendario nel 2023, dal titolo «Born to Create», sfida i suoi giovani concorrenti a esprimere sé stessi ...

... ovvero #YouthIn(e)Motion e che sioggi con la consegna del Rapporto di ricerca dell'...Qui la guida all'università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale...Abiti come sculture, sfilate come performance. A Trieste il nuovissimoArcademy - Museum of Art in Fashion, museo della moda contemporanea, unico nel suo genere in Italia, racconta le invenzioni e la sperimentazione dei nuovi creativi. Ed è l'occasione per tornare a ...... accompagnata dal titolo "The Uffizi is takingart to the people" (https://www.economist.com/culture/2023/05/09/the - uffizi - is - taking -- art - to - the - people). Così sil'...

ITS Contest apre le candidature per l'edizione 2023 FashionNetwork.com IT

L’inaugurazione dell'Ufficio di Prossimità si terrà martedì 16 maggio alle ore 12 all’interno del palazzo comunale di Piancastagnaio ...L’udienza preliminare a Milano su Mps apre un nuovo potenziale problema per la banca più antica del mondo. La quale, dopo aver chiuso positivamente il ...