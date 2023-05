“Appuntamento a Londra” il 20 e 21 maggio al Teatro Lo Spazio

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)Di Mario Vargas Llosa Con Guido Lomoro , Enzo Piscopo Regia Ilenia Costanza 20-21LO-ROMA Va in scena il 20 e il 21alLo, spettacolo diretto da Ilenia Costanza, con Guido Lomoro e Enzo Piscopo. La pièce, raramente rappresentata in Italia, è la storia dell’incontro, in un noto albergo londinese, tra un ricco uomo d’affari peruviano e una donna, che si presenta come la sorella del suo vecchio amico d’infanzia, sparito in adolescenza per ragioni mai svelate. I due si raccontano, in un susseguirsi di colpi di scena, mentre la vera identità della donna si fa sempre più ambigua, inquietante, forse fantasmatica. Un thriller sottile, ...