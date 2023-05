Aperte le selezioni per il concorso canoro “Credici Sempre” | in memoria di Michele Merlo

(Di sabato 13 maggio 2023) VICENZA –leper il primoper artisti emergenti dedicato a, il giovane cantautore vicentino scomparso il 6 giugno 2021, e organizzato dall’Associazione “Romantico Ribelle”, gestita dai suoi amici e familiari. L’associazione ha deciso di chiamare il contest “”, come una delle canzoni più significative di. «La scelta di organizzare unper cantanti emergenti – si legge in una nota dell’Associazione – è in linea con i nostri obiettivi: desideriamo, infatti, non solo ricordare e far conosceree la sua musica, ma anche provare a dare ad altri ragazzi la possibilità di vivere di musica». Ilè ...

... per i best of the web Barredel rapper italiano Francesco Kento Carlo, una web series ... A chiusura della manifestazione di Dj set a cura di Gafeto dalla Costa Rica con le miglioriHip ...Ledi Ferrovie dello Stato sonoanche ai giovani laureati, anche senza esperienza , per cui l'azienda ha individuato diverse aree di inserimento, legate alle diverse tipologie di ...... spulciano su LinkedIn, risalta Cliccabando, agenzia che ha di recente aperto lee chi si ... Sul loro sito sono giàle adesioni per il nuovo click day 2023, la cui data però è ancora in ...

Varese, DoteComune: aperte le selezioni di tirocinio La Prealpina

In un crescendo di idee, entusiasmo, autorevolezza, il Premio è inserito nella top ten dei premi di letteratura per ragazzi più importanti d'Italia , il che lo rende particolarmente gradito alle case ...E' arrivata anche nel Dipartimento Nord il progetto 'Accademia', la scuola di formazione per conducenti ideata da Autolinee Toscane. Negli scorsi giorni è partita a Pisa una nuova classe di studenti p ...