Anziché ai proprietari | gli studenti in tenda dovrebbero fare la guerra ai turisti

(Di sabato 13 maggio 2023) Pascal, Blaise Pascal, tu hai insegnato che “tutta l’infelicità degli uomini deriva dal non sapersene stare tranquilli in una stanza”, purtroppo moltinon ti hanno studiato, hanno abbandonato il tetto famigliare e ora si trovano sotto una. Non hanno studiato nemmeno l’economia, e li capisco pure, è scienza complicata oltre che triste. Dunque non sanno che i prezzi sono segnali (se sono troppi alti avvisano, ad esempio, che è ora di comprare o affittare altrove). Ma non hanno studiato nemmeno il principio dell’impenetrabilità dei corpi, noto perfino a me che l’università l’ho vista col binocolo: “Lo spazio occupato da un corpo non può essere, allo stesso tempo, occupato da un altro corpo”. Nelle grandi città italiane non c’è più spazio. Fatto evidente a chiunque provenga dalla provincia: non c’è più spazio nelle stazioni, nelle strade, nei ...