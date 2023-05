Antonella Elia e il dramma senza fine | “Sono stata operata”

(Di sabato 13 maggio 2023)e la confessioneprecedenti sulvissuto in passato: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle showgirl e opinioniste che hanno fatto la storia della televisione italiana e hanno collaborato con i più grandi conduttori della storia della tv è lei,. La donna conta diverse apparizioni al fianco di Mike Bongiorno, Corrado e Alberto Castagna e, nel tempo, ha più volte conseguito la posizione di opinionista. Oggi, purtroppo, ha fatto una confessione che ha lasciato tuttifiato.racconta ilvissuto in passato ANSA FOTO Ildemocratico.comha sempre mostrato al grande pubblico la sua ironia e la sua semplicità, ...

scoppia in lascrime e fa preoccupare tutti con il suo raccontro drammatico: ecco cosa è accaduto all'ex volto di Non è la ...In Honduras ritrovò Cristiano Malgioglio, ma anche Valeria Marini, Rossano Rubicondi, il Divino Otelma e, vincitrice dell'edizione. Rimase 37 giorni e venne eliminato da Carmen Russo ...Chi è Andrea Foriglio, il corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne Osteopata e dottore in Scienze Motorie, ha tra i suoi clienti VIP come Elettra Lamborghini,, e Lorella Boccia. La sua partecipazione al programma ha fatto discutere per un gesto che ha scatenato l'ira degli opinionisti e dei rivali, ma la tronista sembra apprezzarlo sempre di ...

Antonella Elia in lacrime: "Mi vergogno, sono stata un'idiota", confessione-choc Liberoquotidiano.it

Antonella Elia scoppia in lascrime e fa preoccupare tutti con il suo raccontro drammatico: ecco cosa è accaduto all'ex volto di Non è la Rai!Nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, la show girl Antonella Elia, insieme al suo compagno Pietro Delle Piane si è lasciata andare a una confessione intensa e commovente. Antonella ...