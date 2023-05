Anticipazioni Sei Sorelle | Puntate Spagnole | Elisa Vuole Togliersi La Vita Per Gonzalo!

(Di sabato 13 maggio 2023)Seisi innamora follemente di Gonzalo dopo la fine dell’amore con Carlitos, ma quest’ultimo la respinge provocandole un forte dolore… Seinon è iniziato da molto tempo in Italia, mentre in Spagna ha già chiuso i battenti con un gran finale. Nel corso delleconclusive dell’amata soap, si arriverà alla resa dei conti per i tutti i personaggi. Nello specifico,riceverà una risposta definitiva dal suo grande amore Gonzalo. La cosa la getterà nella disperazione fino a portarla a compiere un gesto estremo ed inaspettato.Seisi ...

Sorelle: Salvador si sveglia ma perde la memoria Le condizioni di salute di Salvador preoccuperanno moltissimo Diana , che rimarrà al suo capezzale, sperando che l'uomo si risvegli. ...sono le puntate totali previste della serie tv con Claudio Amendola e dunque venerdì prossimo ...è dunque per venerdì prossimo con l' ultima puntata de Il Patriarca ( QUI le) in ......Un posto al soledal 15 al 19 maggio 2023 Martina Pedretti - 12 Maggio 2023 Quiz Completa il testo di Origami all'alba, brano di Mare Fuori (QUIZ) Stefano D Onofrio - 13 Maggio 2023...

Sei sorelle, le anticipazioni dal 15 al 19 maggio 2023 Today.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il Patriarca sesta puntata: trama anticipazioni della fiction con protagonista Claudio Amendola in onda il 19 maggio su Canale 5.