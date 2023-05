Annalisa Scarrone è il nuovo volto di Golden Point

Leggi su bellezze.tv

(Di sabato 13 maggio 2023)ci stupisce sempre. Avevamo parlato di lei quando l’avevamo vista bellissima (come il titolo della sua canzone) alla trasmissione di Capodanno su Canale 5 e ora la ritroviamo al top comedi. La cantante infatti è stata scelta come testimonial del famoso brand di intimo, calze e collant. Nata a Savona nel 1985,, conosciuta meglio come Nali dai fan, comincia a suonare ad appena sei anni. Inizia a prendere lezioni di chitarra, poi pianoforte e flauto traverso, e successivamente prende lezioni di canto. Il suo sogno è diventare una vera artista, e lo realizzerà dopo aver partecipato ad Amici. CarrieraLa svolta per ...