Analisi Onchain | analisi del trend | Ordinals e BRC-20 10 maggio 2023

(Di sabato 13 maggio 2023) Oggi siamo qui a parlare ancora una volta di. Per l’articolo di oggi ho scelto 5 grafici che sono specificatamente rivolti all’delle transazioni in cerca di eventuali segnali bullish o bearish, ma soprattutto per unriguardante il fenomeno degli, NFT sulla Bitcoin Blockchain (BRC20) e di quello che ne può derivare. Potete trovare la versione integrale di quello che penso della questione su Twitter. Oppure su Youtube qui. In ogni caso questo non è tutto, perchè c’è un extra che riguarda ETH e il movimento di migliaia di coins da parte dell’Ethereum foundation alla fine. Quindi arrivate fino in fondo, non ve ne pentirete. Oggi parleremo quindi di: Transaction Fees Transaction Count Bands (Absolute and ...