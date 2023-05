Ambrosini e Serena | Sapete qual è stata la nostra telecronaca più difficile? - Curiosità

Eppure Massimo, dal palco della Milano Football Week , spiega come deve essere la 'seconda voce' in una telecronaca di calcio. Con Aldoal suo fianco e un'istituzione come Aldo ...Il ruolo delle "seconde voci" nelle telecronache di calcio. Ne hanno parlato, moderati da Aldo Grasso, Aldodi Sky e Massimoper Dazn durante la Milano Football Week. Ne è venuto fuori un dibattito interessante nel quale l'attaccante ex di Milan, Inter, Juventus e Torino e il centrocampista ...Si avvicina la Milano Football Week, che dal 12 al 14 maggio, riunirà i grandi protagonisti del calcio all'Anteo di Milano. Guarda il video di ...

Ambrosini e Serena, le seconde voci: "Niente protagonismi. Spieghiamo il calcio con rispetto" La Gazzetta dello Sport

I due ex giocatori, che adesso lavorano per Dazn e Sky, hanno spiegato le "regole" che seguono per raccontare le partite quando affiancano il telecronista. Tra aneddoti simpatici ed esperienze... più ...Stasera al via la prima edizione della kermesse: alle 21 sul palco il c.t. Roberto Mancini intervistato da Pierluigi Pardo. Presenti Urbano Cairo, Gabriele Gravina, Luigi De Siervo e il direttore dell ...