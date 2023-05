Alzanese e Tritium | vince il fair play | il «terzo tempo» finisce tra i sorrisi

(Di sabato 13 maggio 2023) CALCIO GIOVANILE. Quattro mesi dopo la rissa in campo al Torneo Cassera per Allievi, dirigenti e capitani hanno chiuso l’episodio con una stretta di mano nella sede della Delegazione Figc.

La rissa in campo tra Uso Alzanese e Tritium, scuse e pace fatta. «Giusto darci un'altra chance» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il filmato della lite in campo (con i genitori intervenuti), il 22 gennaio, fece un milione di visualizzazioni. Il delegato della Figc Nicola Radici ha promosso l'incontro per la riconciliazione, anch ...