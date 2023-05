Allegri | ' Non pensiamo al Siviglia In porta gioca Perin Pogba? L' importante è che ci sia'

ci siamo mai lamentati anche su fatti oggettivi " Sul futurosi sbilancia: "In questo momento qui bisogna pensare ad arrivare al 4 giugno nelle migliori condizioni. Poi per le altre ..."Domani gioca Perin, Bremer sta bene ed è a posto, anche Rabiot sarà a disposizione.pensiamo a giovedì: bisogna battere la Cremonese". Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimilianonella conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro la Cremonese.lo conosco tanto, ma ho sempre visto in lui un allenatore capace e lo dimostra il suo percorso ". Sul modo di giocare della sua squadra: "Io sono più concentrato sulla prestazione della ...

Juve, Allegri: "C'è voglia di finale. Var L'arbitro non è stato chiamato" Tuttosport

"Domani in porta giocherà Perin": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia un cambio tra i pali in vista della sfida contro la Cremonese. (ANSA) ...Torino, 13 mag. – (Adnkronos) – “Stiamo facendo un buon lavoro per far crescere i giocatori. Siamo secondi in classifica e questo a inizio campionato per come sono andate le cose era difficile pensarl ...