(Di sabato 13 maggio 2023) Non solo solidarietà, affetto e sostegno.ha ricevuto anche tante critiche per aver deciso di svelare e raccontare Perizona Magazine.

Resto convinto che la scelta del mezzo sia stata sbagliata, ma forse non si voleva rivolgere al suo elettorato di(foto di Carlo Furgeri Gilbert). A bocce ferme, forse ..., dopo l'intervista a Michela Murgia , in cui la scrittrice sarda ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, risponde così nella sua rubrica delle lettere sul Corriere della Sera ...Dalla rubrica delle lettere del 'Corriere della Sera' MICHELA MURGIA Caro, la Murgia si impegna molto per apparire fuori del coro, fa affermazioni volutamente estreme, si compiace di scandalizzare con l'arroganza tipica del ruolo controcorrente che ...

Aldo Cazzullo: «Michela Murgia non vuole essere compatita e non ... Open

“Se l'abnorme balenottera crepa domani sono disposto ad aprire una raccolta firme per chiedere al presidente Meloni di sospendersi dal mandato per un paio di giorni”. Quello di Alfredo è uno dei tanti ...La scrittrice sarda Michela Murgia ha mostrato sui social la sua “famiglia queer”. Raccontarla, ha detto, è una necessità “sempre più politica”, ora che il governo “fascista” guidato da Giorgia Meloni ...