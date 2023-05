AlbinoLeffe | a Mantova per mantenere la Serie C | in palio più di una salvezza

(Di sabato 13 maggio 2023) Dentro o fuori.C oD. Non c’è altra strada per l’, che sabato (13 maggio) alle 17 scende in campo aallo Stadio “Danilo Martelli” per la gara che vale una stagione. Seriani contro virgiliani, per un solo verdetto, quello più importante: la conquista della. Il secondo tempo del playout riparte dall’1-0 dell’andata firmato dal tiro dalla distanza di Manconi e da una prestazione difensiva che aveva garantito agli uomini di Claudio Foscarini una vittoria preziosa. Ora quella rete di vantaggio va difesa o incrementata. Ci sono pochi calcoli da fare: con una vittoria o un pareggio si mantiene la categoria, con una sconfitta invece, a prescindere dal punteggio, sarà retrocessione, visto che ilè meglio piazzato in classifica. “Non c’è ritorno. ...

Un sabato che sa di verdetti in Serie C, perché di giocano domani le gare di ritorno dei playout, quelle che decreteranno chi retrocederà in Serie D. Ostico il match ...Sabato 13 maggio, dato che alle 17 si svolgerà allo stadio “Martelli” la partita di calcio Mantova-Albinoleffe, a partire dalle ore 15 e fino alle 20 circa, si procederà ...