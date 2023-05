AL VIA IL 3° COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD | IL 22 MAGGIO AD AMELIA TR

(Di sabato 13 maggio 2023) Al via la terza edizione del, il premio dedicato alle personalità che si sono distinte, ciascuno nel proprio campo, per aver diffuso e/o tutelato la cultura italiana e l’italianità. Il premio ideato e fondato dal Presidente di Fondazione ITALY, Dott. Massimiliano Ferrara, è organizzato da MaMa communication, in collaborazione con il Comune di, UNITEDMedia Partners, Strada dei Vini Etrusco Romana e Condotta Slow Food. L’evento gode anche del Patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune die diMusei. Partners dell’evento: AdviceTourism, il primo portale turistico internazionale senza commissioni e Web Italy Store, il portale delle eccellenze italiane. Molte ...

...primigenie dei Queens of the Stone Age Dopo la breve parentesi "funkettona" di Villains per... tra cui Boston Calling, Sonic Temple a, Aftershock Festival a Sacramento e Louder Than Life a ...... presso la Pinacoteca di Amelia e sarà l'occasione per parlare dell'Italia, delle sue eccellenze, della nostra cultura Amelia, 12 maggio 2023 Alla terza edizione delINTERNATIONAL ...Dalle ore 14.30 al Palazzo del Turismo (2° piano) sono in programma la presentazione del libro di Andrea Castagnini "I ragazzi del" e la proiezione del docufilm "I ragazzi del" di ...

COLUMBUS DAY - Intervengono i vigili del fuoco in via Grassi Porta di Mare

NARDO' - Un mattinata insieme a impastare, infornare e gustare le ricette preparate in compagnia. La Commissione per le Pari Opportunità del comune di Nardò organizza un laboratorio di pasticceria per ...TAKES OVER, l’evento dedicato alla musica dance degli anni ‘70’80’90, entra nel vivo venerdì 12 maggio a Riccione con un ricco programma di iniziative. Dalle ore 14.30 al Palazzo del Turismo (2° piano ...