Airbag difettosi - Usa | richiamo per 65 milioni di dispositivi

(Di sabato 13 maggio 2023) Braccio di ferro negli Usa tra l'Nhtsa (l'agenzia governativa statunitense per la sicurezza nei trasporti) e l'ARC Automotive, grande fornitore dell'industria automobilistica. L'agenzia federale ha richiesto una campagna diper 67dia causa di un potenziale difetto ai gonfiatori (realizzati per lo più dall'ARC e, in parte, da un altro partner, la Delphi, su licenza). Quest'ultimi, secondo l'Nhtsa rappresenterebbero un rischio irragionevole di morte o lesioni per gli automobilisti, ma l'azienda con sede nel Tennessee ha rifiutato l'istanza, replicando di non aver riscontrato alcun difetto che giustifichi un simile provvedimento. Interessate 12 Case. La richiesta dell'agenzia federale riguardaprodotti in un periodo lungo 18 anni e forniti sul mercato ...

Nel mirino gonfiatori forniti dall'ARC Automotive all'industria automobilistica locale per 18 anni. Ma l'azienda di componentistica non ci sta: "Nessun difetto che giustifichi il provvedimento" ...Milioni di automobili con airbag difettosi sono state ritirate, ma ce ne sono ancora tantissime in giro. Sono almeno 20 anni che il fornitore automobilistico Takata sa che alcuni airbag da lui prodott ...