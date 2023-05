Aggredisce guardia giurata al pronto soccorso | fermato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato arrestato per tentata rapina, nonché denunciato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, il 50enne originario di Marcianise (Caserta) con precedenti di poliziaieri pomeriggio dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della centrale operativa, aldell’Ospedale del Mare per l’aggressione ai danni di una. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune guardie giurate che tentavano di bloccare un uomo in forte stato di agitazione. Una volta raggiunto, con non poche difficoltà, lo hanno. Gli operatori hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva sottratto la pistola in dotazione a una dellegiurate, dopo averne rotto il dispositivo di ...