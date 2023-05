(Di sabato 13 maggio 2023) De Laurentiis-: incontro a cena ieri sera al ristorante ?L?Altro Coco Loco? a via Cappella Vecchia. Una lunga chiacchierata tra una portata e l?altra per parlare di...

Incontro con De Laurentiis, le parole dia CN24 Questa sera è andato in scena l'incontro tanto atteso per programmare il futuro del Napoli , quello tra De Laurentiis e. Il ...De Laurentiis -: incontro a cena ieri sera al ristorante 'L'Altro Coco Loco' a via Cappella Vecchia . Una lunga chiacchierata tra una portata e l'altra per parlare di quello che è stato in questa fantastica ...Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, e Luciano, allenatore degli azzurri, trascorreranno insieme questa sera per parlare del futuro, in città. Presente anche l' ad della SSC ...

Adl-Spalletti, prove di futuro: ecco i progetti per il nuovo Napoli ilmattino.it

Futuro Spalletti, i tifosi del Napoli, e non solo, attendono con il fiato sospeso. L’allenatore del Napoli pare abbia deciso in maniera quasi definitiva il suo futuro. L’incontro… Leggi ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - ADL-Spalletti, raggiungi un patto a tavola: un biennale per ripartire. L'edizione odierna del quotidiano ha titolato così ...